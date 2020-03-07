В Офисе президента дали понять, что Шмыгаль «ничего не должен» Ахметову

В Офисе президента отрицают возможную связь премьер-министра Дениса Шмыгаля и Рината Ахметова. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил Сергей Трофимов, первый заместитель руководителя офиса президента.



«Денис Анатольевич мне как-то сказал, что Рината Леонидовича никогда не видел [вживую], только по телевизору. Когда человек профессионален и работал в какой-то структуре, никому ничего не должен. Он имеет какие-то свои нормальные профессиональные ориентиры и не должен что-то объяснять. Мы в политике часто пытаемся привязать, приклеить, выдумать если этого нет... Он оттуда, значит у него какая-то программа и он идет ее реализовывать с помощью полномочий власти. Это не так», — сказал он.



Трофимов назвал Дениса Шмыгаля «крайне порядочным человеком».



По его мнению, причиной слухов о новом премьере является лишение политических игроков полей влияния.



«Единственными рычагом влияния на какие-то процессы стала информационная война», — уверен Трофимов.