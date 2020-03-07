ОБСЕ подтвердила сообщение «ЛНР» о гибели мужчины из-за подрыва на мине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ подтвердили сообщение группировки «ЛНР» о смерти 57-летнего мужчины в результате подрыва на мине в селе Пионерское 27 февраля. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Сосед погибшего рассказал, что нашел раненного мужчину в его доме утром 28 февраля, после того как он позвал на помощь, и вызвал скорую помощь. Но мужчина скончался от сильного кровотечения до приезда кареты скорой помощи», — говорится в сообщении.



Жена погибшего рассказала СММ по телефону, что во время инцидента она была в Луганске, а ее муж скончался 28 февраля, после того как наступил на противопехотную мину, когда был у них на даче в Пионерском.



На месте происшествия в Пионерском наблюдатели видели, что дом мужчины расположен в конце улицы примерно в 50 м от видимых предупредительных знаках о минной опасности.