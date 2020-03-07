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CNN: США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

07 марта 2020, 15:25

CNN: США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Сроки не называются.

«Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса», — заявила официальная представительница Пентагона Карла Глисон.

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