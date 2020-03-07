ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского

ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского в ночь с 4 на 5 марта. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Камера СММ, установленная в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 2 снаряда, пролетевших с северо-северо-востока на юго-юго-запад на расстоянии примерно 2–4 км к востоко-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское)», — говорится в отчете.



Кроме этого, камера также зафиксировала 24 снаряда, пролетевших ориентировочно в 2–4 км к востоку и юго-востоку. Однако определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным наблюдатели не смогли.