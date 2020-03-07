ГСЧС опровергла сообщения о взрыве на заводе «Мотор Сич»

Взрыва на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье не было. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передают местные сайты «Актуально» и «Акцент».



Там объяснили, что обрушение кирпичной конструкции на территории «Мотор Сичи» произошло из-за «естественных процессов». По всей видимости, речь идет о проседании грунта. Кирпичная конструкция рухнула на участок чавстного дома на улице Деповская.



Ранее сообщение о якобы взрыве на «Мотор Сич» распространили пользователи соцсетей. Отмечалось, что разрушен забор.