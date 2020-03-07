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Житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела

07 марта 2020, 22:05

Житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела

В результате снайперского обстрела со стороны боевиков ранен мирный житель Марьинки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что украинские военные эвакуировали мужчины из сектора обстрела. Военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, после чего его доставили в ближайшую больницу.

В штабе ООС подчеркнули, что несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

«Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора — Российской Федерации к ответственности», — добавили в ведомстве.

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