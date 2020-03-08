В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле

Житель подконтрольного боевикам Докучаевска Донецкой области получил ранения в результате обстрела 4 марта. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Находясь в больнице Донецка мужчина рассказал наблюдателям, что 4 марта он работал на приусадебном участке своего дома, когда услышал звуки обстрела неподалеку и спрятался в укрытие.

Позже он вернулся на приусадебный участок, где услышал мощный взрыв и почувствовал, что ему что-то попало в бок.



Врач сообщил команде СММ, что мужчине сделали операцию по удалению осколка, застрявшего около сердца.



Ранее в СММ подтвердили ранение мужчины и женщины в результате обстрела 4 марта. Снаряд попал в транспортное средствео супружеской пары.