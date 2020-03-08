Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле

08 марта 2020, 11:27

В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле

Житель подконтрольного боевикам Докучаевска Донецкой области получил ранения в результате обстрела 4 марта. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Находясь в больнице Донецка мужчина рассказал наблюдателям, что 4 марта он работал на приусадебном участке своего дома, когда услышал звуки обстрела неподалеку и спрятался в укрытие.
Позже он вернулся на приусадебный участок, где услышал мощный взрыв и почувствовал, что ему что-то попало в бок.

Врач сообщил команде СММ, что мужчине сделали операцию по удалению осколка, застрявшего около сердца.

Ранее в СММ подтвердили ранение мужчины и женщины в результате обстрела 4 марта. Снаряд попал в транспортное средствео супружеской пары.

Еще по теме

Места
Докучаевск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле
10:24
На автодороге под Донецком, которой пользуются сотрудники ДФС, появились боеприпасы
22:35
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
14:00
ОБСЕ подтвердила сообщение «ЛНР» о гибели мужчины из-за подрыва на мине
22:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:50
СБУ заблокировала канал финансирования «ЛНР» через системы электронных платежей
18:08
«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты
16:58
На КПВВ Донбасса вводят ограничения из-за коронавируса
15:55
Освобожденный из плена «ДНР» рассказал, что участвовал в убийстве «Гиви»
14:41
«ДНР» задержала сотрудников ДонНУ. Обвиняет во взяточничестве
14:30
«Парламент ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса»
13:49
«ДНР» установит медицинское наблюдение за приезжающими из стран с коронавирусом
12:48
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух жителей Докучаевска
12:24
На Донетчине ОБСЕ увидела предмет, похожий на мину, на дороге у поселка
23:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
14:00
«Моё тело — моё дело»: в Киеве прошел Марш Женщин
13:00
Зеленский и Кириленко выступили с профеминистскими поздравлениями, Гайдай — пожелал женщинам обаятельности
11:27
В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле
10:24
На автодороге под Донецком, которой пользуются сотрудники ДФС, появились боеприпасы
09:01
Боевики 6 раз открывали огонь за сутки, без потерь
22:35
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
22:05
Житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела
21:15
ГСЧС опровергла сообщения о взрыве на заводе «Мотор Сич»
17:03
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
15:25
CNN: США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн
14:00
ОБСЕ подтвердила сообщение «ЛНР» о гибели мужчины из-за подрыва на мине
12:53
В Офисе президента дали понять, что Шмыгаль «ничего не должен» Ахметову
11:34
Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, сколько свидетелей будет заслушано
10:38
Резников: Разделение МинВОТ может длиться до года
09:58
Кулеба: Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в Крым
все новости
ВИДЕО
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
07 марта, 22:35
Покинула Луганск и помогает другим переселенцам. «Поколение Донбасс» ►
06 марта, 17:54
«ДНР» вывесила на своем блокпосте российский флаг
05 марта, 21:16

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция