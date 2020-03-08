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Зеленский и Кириленко выступили с профеминистскими поздравлениями, Гайдай — пожелал женщинам обаятельности

08 марта 2020, 13:00

Зеленский и Кириленко выступили с профеминистскими поздравлениями, Гайдай — пожелал женщинам обаятельности

Президент Владимир Зеленский в своем поздравлении с Международным женским днем отметил, что женщины ежедневно совершают подвиги.

«Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются соединять работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи», — написал Зеленский.

Президент пожелал украинкам осуществления мечт: «Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа».

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко напомнил, что женщины столетиями отстаивали право на равноправие с мужчинами.

«Сегодня уже никто не сомневается — вы можете все. Вы можете выбрать любую сферу и достичь в ней успеха», — отметил он, пожелав женщинам счастья в их осознанном выборе.

«Это главное — право выбора. Какой быть, где работать, как думать, какую выбирать социальную роль. И пусть этот выбор всегда приносит вам счастье — счастье, полное вашим содержанием», — говорится в поздравлении ДонОГА.

В свою очередь, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай считает, что женщины «делают этот мир ярче и красивее», о чем он решил сказать им в своем обращении по случаю 8 марта, уточнив о свойственности женщинами проявлять любовь и нежность.

«Желаю вам всегда быть обаятельными и неповторимыми, счастливыми и жизнерадостными. Пусть вас окружают заботливые мужчины, поддерживают и уважают коллеги, согревают своей любовью родные и близкие», — отметил Гайдай.

«Пусть ваши души наполняются радостью и светлым чувством любви, хорошим весенним настроением, а в ваших домах царят мир и уют», — добавил он.

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