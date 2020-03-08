«Моё тело — моё дело»: в Киеве прошел Марш Женщин

В Киеве несколько сотен человек вышли на Марш Женщин, основным требованием которого стала ратификация Стамбульской конвенции о криминализации гендерно обусловленного насилия. Участники прошлись с Михайловской площади до Почтовой площади в сопровождении правоохранителей.

«Мы веками боролись за право распоряжаться своим телом, иметь право решать, когда рожать, сколько рожать и с кем вступать в брак. Мы женщины и мы разные, но равные. И мы сегодня почему-то в 2020 году выходит в центр города с такой "охраной", чтобы сказать, что мы против насилия», — сказала одна из организаторок акции, передает «Громадське».



Среди остальных требований активистов — борьба с дискриминацией и сексизмом. Они скандировали «Моё тело — моё дело», «Цветы клумбы — права женщинам», «Бунтуй, кохай, права на віддавай» и другие лозунги.



По завершению акцию участников призвали быть осторожными и не вестись на провокации, снять символику и спуститься группами в метро, ​​где участников Марша должны забрать специальные поезда.