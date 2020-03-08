На Донбассе погиб украинский военный, шестеро пострадали

Сегодня боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Отмечается, что в течение воскресенья боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военных.



В штабе рассказали, что вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один — боевое поражение.



Также во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения В штабе подчеркнули, что прицельными огневыми ударами украинские военные дали адекватный ответ противнику и потери боевиков уточняются.



Обстрелы зафиксированы неподалеку Опытного, Авдеевки и Хутора Вольного.