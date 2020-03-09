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Вчера на Донбассе зафиксировали 6 обстрелов боевиков, у ВСУ есть потери

09 марта 2020, 08:10

Вчера на Донбассе зафиксировали 6 обстрелов боевиков, у ВСУ есть потери

За минувшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там напомнили, что боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовик одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один — боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три украинских военных получили ранения.

Огонь велся по украинским позициям в районе Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Хутора Вольного.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.

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