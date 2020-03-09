В МИД рассказали о составе украинской делегации на суде по МН17

Украинская делегация уже прибыла в Нидерланды, где сегодня начинается судебный процесс над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на замдиректора департамента МИД по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева.



По ее словам, делегация Украины состоит из представителей Генпрокуратуры (заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедова), заместителя главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.



«Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные — будут оказывать ей максимальную моральную поддержку», — рассказала она.



Золотарева также рассказала, что МИД в расследовании занималось координацией общей работы, а СБУ и представители Генпрокуратуры — опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и просматривали видео с камер.



«Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование», — уточнила участница делегации.



В то же время она назвала «победой для многих стран» есть то, что это дело начали рассматривать в суде в Нидерландах.

