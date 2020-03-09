Отец погибшего на Донбассе военного подал иск против России в ЕСПЧ

Житель Днепра Анатолий Корниенко подал иск против России в Европейский суд по правам человека. Он хочет доказать, что РФ — страна-агрессор, и именно она виновна в смерти его сына на Донбассе, передает «5 канал».



Мужчина рассказал, что его сын Евгений Корниенко служил в 25-й воздушно-десантной бригаде и погиб под городом Углегорск Бахмутского района Донецкой области. Евгений погиб в августе 2014 года в 22-летнем возрасте. После смерти сына Анатолий пять лет воевал в составе той же военной бригады, сейчас ему 63 года.



Сначала вину России в смерти сына отец в течение трех лет доказывал в Днепровском районном суде, в котором выиграл дело. Адвокаты Анатолия Корниенко убеждены, что доказательств вины РФ достаточно, чтобы подать иск в ЕСПЧ.



«Чтобы европейские страны все-таки тоже поняли, что все-таки Россия начала войну. Решение просто приняли, что Россия напала на Украину, российская агрессия и война идет в Украину — вот и все, чего я хочу», — подчеркнул Анатолий Корниенко.



Как отмечает правозащитница Марина Киптила, есть необходимые документальные доказательства, которые можно приобщить к делу. «Есть медицинское заключение об обстоятельствах гибели, в котором указано, от чего погиб сын, и также документы, подтверждающие, что в это время был обстрел, с какой стороны он происходил. То есть это все зафиксировано документально», — сказала она.