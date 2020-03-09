Украинская разведка рассказала, что Россия хочет вернуть в ОРДЛО мужчину с подозрением на коронавирус

Украинская разведка заявила, что в России с симптомами коронавируса COVID-19 был выявлен житель неподконтрольной части Донбасса, которого хотят доставить обратно в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.



Отмечается, что мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины он незаконно получил российский паспорт. «Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях», — подчеркивается в сообщении.



В разведке добавили, что в ближайшее время из российского города Новошахтинск больного с подозрением на коронавирус передадут на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса в районе пограничного пункта пропуска «Должанский». Утверждается, что после этого мужчину доставят в одну из больниц ОРДЛО.



Других подтверждений этой информации на данный момент нет.

С 7 марта украинские власти ввели временные ограничения на всех КПВВ Донбасс. Эти меры включают процедуру осмотра и температурного сканирования.



Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. А тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территории и есть симптомы болезни, не будут пропускать черех КПВВ.

