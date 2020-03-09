Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса COVID-19 по итогам заседания правительственного антикризисного штаба. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



Премьер также поручил руководителям ведомств пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходимый для пополнения госрезерва. Шмыгаль также поручил предоставить информацию об отечественных производителях и выяснить, способны ли они обеспечить спрос жителей и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.



Министерству здравоохранения поручено разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Еще Шмыгаль дал указание предусмотреть осмотр всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.



До 11 марта министерство здравоохранения и министерство финансов обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздравом изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

С 7 марта украинские власти ввели временные ограничения на всех КПВВ Донбасс. Эти меры включают процедуру осмотра и температурного сканирования.



Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. А тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территории и есть симптомы болезни, не будут пропускать черех КПВВ.