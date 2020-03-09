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На Донбассе украинский военнослужащий получил боевое ранение

09 марта 2020, 19:54

На Донбассе украинский военнослужащий получил боевое ранение

С начала текущих суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Луганское, Авдеевка.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника», — подытожили в штабе ООС.

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