На Донбассе зафиксировали 10 обстрелов, пострадал украинский военный

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у Широкино, Гнутово, Авдеевки, Орехово, Водяного, Новолуганского, Луганского, Травневого.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.



Также вчера в штабе ООС сообщили про атаку боевиков на автомобиль военных медиков, обошлось без жертв.