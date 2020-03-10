В Украину на три года запретили въезд члену «Единой России», награжденному «за возвращение Крыма»

Украинские пограничники на три года запретили въезд в страну члену партии «Единая Россия», награжденному медалью «За возвращение Крыма», который заявил, что прибыл заниматься предпринимательством. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Там рассказали, что гражданин России 1965 года рождения, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт «Жуляны». Во время мероприятий пограничного контроля он заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России.



Во время дополнительной проверки пограничники установили, что россиянин является членом партии «Единая Россия», участником общественного совета при МУ МВД РФ в городе Ногинске, а также имеет награды от президента и Государственной думы, Московской областной думы, Министерства иностранных дел и силовых структур, в том числе медаль «За возвращение Крыма».



«По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения Службы безопасности Украины», — отмечается в сообщении.



Россиянин был возвращен обратным рейсом в Минск в тот же день.



По данным «Украинской правды», этот гражданин России — Карен Арутюнян, возглавляющий ООО «Литейно-механический завод» в Ногинске Московской области, и в свое время он участвовал в местных выборах.