МИД рекомендует украинцам пока не ездить в Италию из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением в Италии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Соотечественников, которые продолжают находиться в Италии, МИД призвал проявлять повышенное внимание и осторожность, следовать рекомендациям и законным требованиям местных властей, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.



«В частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе», — добавили в министерстве.



В МИД просят граждан, которые сейчас находятся в Италии, следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии, а в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуют безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» в посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), Генерального консульства Украины в Милане (+39 3487 254 038) и Генерального консульства Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля.



Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые сборища, включая свадьбы и похороны, запрещены. Также введен запрет на проведение спортивных соревнований. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.



В Италии коронавирусом заразились уже 9172 человека, умерли 463 зараженных, выздоровели 724. За последние сутки число зараженных увеличилось на 1897 человек, число умерших — на 97 человек.