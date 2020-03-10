В «ДНР» анонсировали появление тест-систем для обнаружения коронавируса

Так называемый директор департамента санитарно–эпидемиологической службы при группировке «ДНР» Дмитрий Клишкан анонсировал появление тест-систем для выявления коронавируса на подконтрольной боевикам территории.



«В настоящий момент диагностика нового коронавируса в республике не проводится. По причине отсутствия тест-систем. Но тест-системы у нас будут в понедельник [9 марта]. В настоящий момент подготовлена лабораторная база, методическая документация, мы сможем обследовать людей», — сказал он в интервью «КП Донецк», которое вышло накануне.



Откуда именно будут доставлены тест-системы, Клишкан не уточнил.



Он добавил, что для пациентов с подозрением на коронавирус уже определены больницы. «Их несколько, а конкретней – шесть. В Донецке, Горловке и еще в нескольких больницах. Отдельно определены отделения для взрослых, для детей и для беременных», — подчеркнул Клишкан.



По его словам, медперсонал получил необходимые рекомендации как вести себя при возникновении таких ситуаций. Клишкан отметил, что карантин вводится для людей, которые контактировали с заболевшими, или прибыли с места возможного заражения.



Также он сообщил, что «ДНР» не планирует мерить температутру на своих пунктах пропуска у линии соприкосновения, как это делает украинская сторона. Клишкан отметил, что на каждом таком пункте пропуска организованы пункты медицинской помощи.

Сегодня «ДНР» сообщила о госпитализации женщины с симптомами коронавируса.