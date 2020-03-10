Прокуратура добивается сдачи Фединой загранпаспорта

Прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать депутату Верховной Рады Софие Федине меру пресечения в виде личного обязательства и сдать паспорт для выезда за границу. Об этом передают «Українськi Новини».



Прокуратура просит суд возложить на Федину такие обязательства: являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Киев и Киевскую область без уведомления следствия, воздержаться от общения со свидетелями по своему делу, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина стала официально подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.



26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с ветераном АТО Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.



«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.



После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.



6 февраля представители ГБР вручили Зверобой подозрение об «угрозе убийством» в адрес президента. Также подозрение планируют вручить Федине.



10 февраля суд избрал Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства: теперь она должна носить электронный браслет.