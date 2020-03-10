Дело МН17: Адвокаты подозреваемого Путалова говорят, что не знают, кто им платит

Нидерландские адвокаты, представляющие Олега Путалова, одного из четырех подозреваемых в суде в деле о крушении рейса МН17, утверждают, что им неизвестно кто оплачивает их услуги в этос производстве. Об этом сообщает «Голос Америки».



В первый день слушаний в судебном комплексе Схипхол 9 марта не явился ни один из четырех подозреваемых, которым нидерландская прокуратура официально предъявила обвинения в причастности к сбиванию самолета.



Пулатов — единственный из подозреваемых, кто изъявил желание, чтобы его интересы в суде представляли адвокаты.



Другие обвиняемые: двое россиян — Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко проигнорировали официальные вызовы, и суд постановил, что они таким образом отказались от права на защиту.



Защитники, которые будут представлять интересы Пулатова, сообщили, что не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого, но заявили, что в этом нет ничего удивительного.



По словам адвоката Будевейна ван Эйка, «для юридической помощи нашему клиенту создан фонд. Это российский фонд создан в России ».



Адвокаты признали, что еще не знают точно, на чем именно сосредоточатся в защите, но в первый день на суде 9 марта они сообщили, что Олег Пулатов полностью отрицает свою причастность к крушению МН17.



Ранее в открытых комментариях Пулатов подтвердил, что в день падения самолета 17 июля 2014 года он находился на территории Донецкой области в Украине и был на месте трагедии.