Угроза Зеленскому: Суд избрал депутату Федине меру пресечения в виде личных обязательств

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату фракции «Европейская солидарность» Софие Федине меру пресечения в виде личных обязательств по обвинению в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.



Такое решение суд принял, рассмотрев и удовлетворив ходатайство следователя об избрании Федине меры пресечения. При этом суд удовлетворил ходатайство следователя лишь частично, оставив Федине документы, в том числе для выезда за границу.



Депутата обязали прибывать по каждому требованию прокурора, следователя или суда, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, информировать об изменении своего места проживания и места работы.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с ветераном АТО Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.



«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.



После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.



6 февраля представители ГБР вручили Зверобой подозрение об «угрозе убийством» в адрес президента. 12 февраля подозрение вручили Федине.



10 февраля суд избрал Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства: теперь она должна носить электронный браслет.



