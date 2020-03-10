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Угроза Зеленскому: Суд избрал депутату Федине меру пресечения в виде личных обязательств

10 марта 2020, 16:02

Угроза Зеленскому: Суд избрал депутату Федине меру пресечения в виде личных обязательств

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату фракции «Европейская солидарность» Софие Федине меру пресечения в виде личных обязательств по обвинению в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Такое решение суд принял, рассмотрев и удовлетворив ходатайство следователя об избрании Федине меры пресечения. При этом суд удовлетворил ходатайство следователя лишь частично, оставив Федине документы, в том числе для выезда за границу.

Депутата обязали прибывать по каждому требованию прокурора, следователя или суда, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, информировать об изменении своего места проживания и места работы.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с ветераном АТО Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.

После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.

6 февраля представители ГБР вручили Зверобой подозрение об «угрозе убийством» в адрес президента. 12 февраля подозрение вручили Федине.

10 февраля суд избрал Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства: теперь она должна носить электронный браслет.

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Владимир Зеленский София Федина

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