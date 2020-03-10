У министерства развития экономики появился временный глава

Кабинет министров назначил Павла Кухту временно исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом он сообщил в Facebook.



«Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства», — написал он.



«Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за шесть месяцев работы (это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не исчезли бесследно и продолжались на благо народа Украины», — добавил Кухта.



В министерстве Кухта занимал должность первого заместителя министра.