Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 марта.

Политика

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства на этой неделе — в четверг или пятницу. По его словам, платформа будет координировать общественные организации и способствовать диалогу с «той стороной».



Боевые действия



60-летний мужчина получил пулевое ранение в результате обстрела вблизи подконтрольной боевикам Оленовки (Еленовки) Донецкой области 28 февраля. Информацию о произошедшем СММ ОБСЕ смогла уточнить 7 марта.



Общество



Четырем подозреваемым в причастности к сбиванию пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17 грозит пожизненное заключение. После двух первых дней слушаний в судебном процессе объявлен перерыв до 23 марта.



Нидерландские адвокаты, представляющие Олега Путалова, одного из четырех подозреваемых в суде в деле о крушении МН17, утверждают, что им неизвестно кто оплачивает их услуги в этом производстве. По словам адвоката Будевейна ван Эйка, для юридической помощи их клиенту в России был создан фонд.



На подконтрольной боевикам части Донецкой области госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус COVID-19. При этом представители группировки «ДНР» не будут мерить температуру на своих пунктах пропуска на линии соприкосновения.



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