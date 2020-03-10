Суд снова перенес заседание по делу экс-прокурора сил АТО Кулика

Подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика, которые должно было состояться 10 марта, было перенесено из-за неявки обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



«Заседание не состоялось по причине неявки обвиняемого в суд — по словам его адвоката он находится на лечении за границей. Отметим, это уже второй раз подряд переносится подготовительное разбирательство по делу в связи с неявкой в зал обвиняемого. Следующее заседание назначено на 2 апреля 2020 года», — сообщили в пресс-службе.



Как отмечает САП, будучи прокурором сил АТО Генеральной прокуратуры Украины, он приобрел в собственность активы в размере более 2 млн 800 тысяч гривен, законность приобретения которых не подтверждено доказательствами.



Действия бывшего прокурора квалифицированы по ч. 2 ст. 368-2 УК Украины.

Предварительное подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего прокурора должно было состояться 7 февраля.

В декабре 2015 года против прокурора АТО Константина Кулика открыли производство по подозрению в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и внедорожником. В конце октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении.



В 2017 году Кулика перевели из военной прокуратуры в ГПУ. Там он расследовал дело Burisma и Хантера Байдена. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл Кулика эффективным работником.



Кулик обвинения во взяточничестве в зоне АТО отвергал, а расследование против себя назвал «подборкой компромата».



Обвинительный акт бывшему военном прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины («Незаконное обогащение»).