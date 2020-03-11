Адвокат потерпевших по делу МН17 подал иск против России и Владимира Путина

Адвокат Джерри Скиннер подал иск против России и ее президента Владимира Путина от имени 40 семей родственников жертв МН17 в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.



«Такое оружие как установка "Бук", из которого был сбит самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию России без разрешения чиновников. Вероятно, мы услышим фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много», — отметил Скиннер.



Одновременно с судебным процессом в Нидерландах, который начался в понедельник, 9 марта, по обвинению трех россиян и одного украинца в сбитии самолета рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом, адвокат Джерри Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина. Потерпевшие требуют 330 миллионов долларов компенсации от России.