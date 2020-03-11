Путин не видит оснований для санкций за «Северный поток-2» после транзитного договора РФ с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что США следовало бы отменить санкции за газопровод «Северный поток-2», так как РФ подписала с Украиной договор на транзит газа в Европу.



«Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против "Северного потока — 2″ заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с "Северного потока". Нет оснований для введения», — сказал он в интервью ТАСС.



Путин считает, что если санкции останутся, то у США остается только один побудительный мотив. «Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа», — подчеркнул он.



Также президент РФ считает, что США «Украину там обхаживают и взяли ее под внешнее управление», но при этом хотят, чтобы Украина «существовала, в том числе и за наши деньги» от транзита российского газа.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2», в связи с чем прокладка газапровода была остановлена. Россия рассчитывает достроит газопровод своими силами, однако сроки реализации проекта теперь неизвестны.



30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.