Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине подрядчики присвоили более 9 млн гривен на ремонте дорог

11 марта 2020, 09:18

На Донетчине подрядчики присвоили более 9 млн гривен на ремонте дорог

При проведении капитального строительства и ремонта автодорог на территории Донецкой области подрядчики присвоили более девяти млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2017 годов Службой автомобильных дорог в Донецкой области проведены тендерные закупки по проведению капитального ремонта автодорог и тротуаров на ряде объектов в городах Краматорск, Лиман и в Лиманском районе. Победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью, расположенное в Киеве.

«По результатам экспертизы проб отремонтированного подрядчиком асфальтобетонном покрытии выяснено, что его фактическая толщина и физико-механические показатели не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а общая стоимость некачественно выполненных строительных работ составляет более 9 млн грн», — говорится в сообщении.

На счета предприятий задействованных в противоправной схеме завладения имуществом наложен арест.
Сейчас на территории офисных помещений и по месту жительства фигурантов проводятся санкционированные следственным судьей обыски. Досудебное расследование осуществляется по ч. Ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 172 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Еще по теме

Организации
Служба автомобильных дорог в Донецкой области
Прочее
ремонт дорог

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:19
Жители Харцызска погибли ночью в ДТП в Ростовской области
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:31
В Луганске убили владельцев ювелирного магазина
17:36
«ЛНР» арестовала своего «чиновника» за взятку
12:28
«ДНР» не будет мерить температуру на пунктах пропуска у линии соприкосновения
11:44
В «ДНР» анонсировали появление тест-систем для обнаружения коронавируса
10:42
«ДНР» заподозрила первый случай коронавируса
09:57
ОБСЕ подтвердила ранение мужчины на блокпосте возле Донецка
23:00
Главные события 9 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:04
Правозащитники: За месяц на оккупированных территориях боевики задержали 13 человек
18:42
Боевики не пропустили ОБСЕ к наблюдательному пункту на ж/д вокзале Донецка
13:17
Ходаковский заявил о задании Кремля выдать 700 тысяч паспортов на Донбассе до конца года
11:06
В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки
19:51
На Донбассе погиб украинский военный, шестеро пострадали
11:27
В ОБСЕ сообщили о ранении еще одного жителя Докучаевска при обстреле
все новости
10:57
ООС: Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу
10:24
Разумков: «Формула Штайнмайера» вряд ли появится в законе без доработки
10:19
Жители Харцызска погибли ночью в ДТП в Ростовской области
09:37
Путин не видит оснований для санкций за «Северный поток-2» после транзитного договора РФ с Украиной
09:18
На Донетчине подрядчики присвоили более 9 млн гривен на ремонте дорог
08:50
Разумков: Вопрос компенсации за потерянное имущество можно решить после возвращения Донбасса
08:30
Адвокат потерпевших по делу МН17 подал иск против России и Владимира Путина
08:12
Вчера на Донбассе погибли трое украинских военных и девять пострадали
06:21
СМИ: Кабмин запретит массовые мероприятия и введет карантин в учебных заведениях
23:00
Суд снова перенес заседание по делу экс-прокурора сил АТО Кулика
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:03
Рабинович и Медведчук снова обсуждали Донбасс с депутатами Госдумы РФ
20:01
В суде по МН17 объявлен перерыв до 23 марта
19:08
На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще девять ранены
18:31
В Луганске убили владельцев ювелирного магазина
все новости
ВИДЕО
Что о войне говорят школьники, живущие у линии фронта. «Поколение Донбасс» ►
10 марта, 12:52
Как противостояние России и Турции в Сирии повлияет на Донбасс ►
07 марта, 22:35
Покинула Луганск и помогает другим переселенцам. «Поколение Донбасс» ►
06 марта, 17:54

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция