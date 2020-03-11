На Донетчине подрядчики присвоили более 9 млн гривен на ремонте дорог

При проведении капитального строительства и ремонта автодорог на территории Донецкой области подрядчики присвоили более девяти млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2017 годов Службой автомобильных дорог в Донецкой области проведены тендерные закупки по проведению капитального ремонта автодорог и тротуаров на ряде объектов в городах Краматорск, Лиман и в Лиманском районе. Победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью, расположенное в Киеве.



«По результатам экспертизы проб отремонтированного подрядчиком асфальтобетонном покрытии выяснено, что его фактическая толщина и физико-механические показатели не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а общая стоимость некачественно выполненных строительных работ составляет более 9 млн грн», — говорится в сообщении.



На счета предприятий задействованных в противоправной схеме завладения имуществом наложен арест.

Сейчас на территории офисных помещений и по месту жительства фигурантов проводятся санкционированные следственным судьей обыски. Досудебное расследование осуществляется по ч. Ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 172 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.