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Разумков: «Формула Штайнмайера» вряд ли появится в законе без доработки

11 марта 2020, 10:24

Разумков: «Формула Штайнмайера» вряд ли появится в законе без доработки

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что «формула Штайнмайера» вряд ли появится в украинском законодательства в своем нынешнем виде без доработки.

«"Формула Штайнмайера" — это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства, могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако "формула Штайнмайера", как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет», — сказал Разумков в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

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9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и Трехсторонней контактной группой.

По результатам встречи было подписано коммюнике, в котором, в частности, предусматривается очередная «нормандская встреча» в середине апреля 2020 года.

В конце января о закреплении «формулы Штайнмайера» в законодательстве напомнили в ОБСЕ.

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