ООС: Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах н.п. Марьинка, в том числе общеобразовательную школу № 2. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам.



Погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.



В свою очередь командование ООС подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.