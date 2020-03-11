Зеленский: Не советую противнику думать, что желание мира ослабляет способность давать отпор

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что украинские военные будут отвечать на действия противника в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.



«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора», — сказал он во время представления нового министра обороны Андрея Тарана.



Так он прокомментировал вчерашнее обострение на Донбассе, в ходе которого погибли трое украинских военных и еще девять пострадали.



Зеленский поставил задачу руководству Министерства обороны в ближайшую неделю завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину.



«Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. Разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы действительно молим бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом», — сказал президент.