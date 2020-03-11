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Донецк остался без колеса обозрения

11 марта 2020, 14:34

Донецк остался без колеса обозрения

Фото: Оплот / YouTube Фото: Оплот / YouTube

В этом сезоне в донецком парке имени Щербакова не будет работать колесо обозрения. Об этом сообщил главный инженер подконтрольной группировке «ДНР» дирекции парков Донецка Максим Шевченко, передает сепаратистский телеканал «Оплот».

По словам Шевченко, колесо вышло из строя в сентябре 2019 года

Всего на данный момент в парке функционируют 10 аттракционов, а четыре не будут работать по техническим причинам.

В частности, уже несколько лет из-за технической поломки не работает аттракцион «Говерла», который многие дончане называют «американскими горками». Предприятие-производитель аттракциона находится в Украине. «Они должны были производить нам ремонт гарантийный. Но все связи с нами оборвали и сотрудничать не хотят», — подчеркнул Шевченко.

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