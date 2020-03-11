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Ездили как частные лица: В Верховной Раде отреагировали на поездку ОПЗЖ в РФ

11 марта 2020, 16:09

Ездили как частные лица: В Верховной Раде отреагировали на поездку ОПЗЖ в РФ

Встреча депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» с представителями Государственной Думы и президентом России Владимиром Путиным состоялись по инициативе ОПЗЖ. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации для проведения встреч народных депутатов Украины от фракции» Оппозиционная платформа — За жизнь «с представителями Государственной Думы и президентом Российской Федерации 10 марта 2020, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "оппозиционная платформа — За жизнь"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось.

В парламенте отметили, что народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российской Федерации, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли.

Депутаты Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в частности, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, 10 марта приехали в Москву и присутствовали на заседании Государственной думы России.

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