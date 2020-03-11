«ДНР» заявила о задержании наркоторговцев. Им грозит пожизненное заключение

Сотрудники «МВД» при группировке «ДНР» в Донецке задержали шестерых человек, которые подозреваются в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».



Уточняется, что все шестеро были задержаны в момент совершения преступлений. При этом, по версии следствия, задержанные не были знакомы между собой и осуществляли преступную деятельность самостоятельно, с использованием мер конспирации.



Им инкриминированы преступления, которые предусмотрены частью 3 статьи 29 и пункта «г» части 4 статьи 263 «уголовного кодекса ДНР» (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере) и караются лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.



В «МВД ДНР» добавили, что во время одного из обысков стражи порядка изъяли у злоумышленников более 300 граммов психотропного вещества, что является особо крупным размером.



По этому факту возбуждено дело по части 1 статьи 29 и части 5 статьи 263 «уголовного кодекса» (приготовление к незаконному сбыту психотропных веществ, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере). За совершение этого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.