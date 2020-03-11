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Шмыгаль объяснил введение карантина желанием минимизировать последствия коронавируса

11 марта 2020, 16:45

Шмыгаль объяснил введение карантина желанием минимизировать последствия коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, зачем в Украине был введен карантин именно сейчас.

«Мы действуем немного быстрее, чем действовали другие страны. Надеюсь, население оценит это правильно, потому что мы хотим минимизировать последствия. В отличие от других стран, которые действовали с опозданием, в этом случае лучше действовать немного раньше или вовремя», — сказал он во время брифинга в Кабинете министров.

Премьер заверил, что власти готовы «встретить коронавирус». «Это один из наибольших вызовов для Украины и украинцев. Кроме надежды на государство, конечно, очень важную роль играет ответсвенность людей и самоорганизация», — подчеркнул Шмыгаль.

Правительство с 12 марта по 3 апреля вводит карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Правительство также предлагает запретить массовые собрания численностью более 200 человек. 

На данный момент в Украине  зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию. 

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