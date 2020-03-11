Прокуратура открыла дело из-за убийства владелицы ювелирного магазина и ее семьи в Луганске

Прокуратура Луганской области начала расследование по факту убийства четырех граждан Украины в оккупированном Луганске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Следствием установлено, что 7 марта 2020 неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили умышленное убийство владелицы ювелирного магазина и членов ее семьи — мужа, дочери и внука. Трупы с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены по месту жительства граждан», — говорится в сообщении.



Преступление квалифицировано по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Досудебное расследование проводится следователями СУ ГУНП в Луганской области.



Отмечается, что проведение досудебного расследования существенно осложняется тем, что уголовное правонарушение совершено на временно неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области.



Ранее сообщалось, что в подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске убили семью владельцев ювелирного магазина «Изумруд» Ивана и Галину Оковых.