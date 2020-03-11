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«ДНР» подтвердила удержание 15 пленных. Украина запрашивала 200

11 марта 2020, 17:08

«ДНР» подтвердила удержание 15 пленных. Украина запрашивала 200

Группировка «ДНР» во время сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы подтвердила удержание 15 человек, которых ищет украинская сторона. Об этом сообщила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Вместе с тем, Морозова обвинила Украину в незавершении процессуальную очистку лиц, которые были переданы «ДНР» в рамках обмена в декабре 2019 года.

По словам Морозовой, на ее запросы от Киева был получен ответ, что вопрос прекращения уголовного преследования освобожденных находится на рассмотрении у Офиса генерального прокурора Украины, со стороны которого «не было принято никаких процессуальных решений».

Подобные действия сильно усложняют процесс освобождения оставшихся удерживаемых лиц по обе стороны конфликта, подчеркнула представительница «ДНР». В связи с этим она призвала украинскую сторону уделить особое внимание договоренностям, достигнутым в ходе скайп-конференции прошедшей 23 декабря 2019 года и «начать выполнять взятые на себя обязательства для разблокировки последующих обменов удерживаемыми лицами».

В начале марта президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы передала список из 200 человек для будущего обмена удерживаемыми лицами. Эти люди могут удерживаться в тюрьмах «ДНР»/«ЛНР».

Зеленский надеется, что новый обмен пленными на Донбассе удастся провести в марте.

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