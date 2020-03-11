На КПВВ «Майорское» скончалась пенсионерка

Гражданка Украины 1953 года рождения умерла сегодня на территории контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.



«Женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось», — написал он в Facebook.



Смерть пенсионерки была констатирована в 16:05

При пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе за 2019 год умерло 27 человек, в основном пожилого возраста.