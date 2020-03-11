Число погибших в ДТП в Ростовской области украинцев возросло до пяти

Один из жителей подконтрольного боевикам Харцызска, пострадавших в дорожной аварии в Ростовской области, скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте «МВД» группировки «ДНР».



Ранее сообщалось о четырех погибших и пятерых пострадавших в ДТП. Впоследствии один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.



В «ДНР» озвучили имена погибших, среди них: Конищева Анна Игоревна 1988 г.р., Возжова Ирина Николаевна1959 г.р., Калюжный Геннадий Николаевич 1978 г.р., Омелина Наталья Анатольевна 1978 г.р. и Аристов Александр Владимирович 1975 г.р. Сейчас организована эвакуация их тел.



Четверо пострадавших госпитализированы в Центральную районную больницу Миллеровского района Ростовской области (РФ).

В ночь на 11 марта в Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania.



По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно движущейся грузовой машиной.

По данным Telegram-канала «Трэш ДНР», владелец «Опель-Вивара» с украинскими номерами АН7209КН проживал в Харцызске.









