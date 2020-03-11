ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.



Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. «И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием», — заявил он.



Гебрейесус предупредил, что «в ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться».



Пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах.