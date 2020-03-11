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Иран передаст Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ

11 марта 2020, 20:21

Иран передаст Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Иран передаст Украине бортовые самописцы самолета компании «Международные авиалинии Украина», сбитого в январе под Тегераном. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», — написал он в Twitter.

В начале февраля, спустя месяц после сбивания самолета иранскими военными, на тот момент генеральный прокурор Украині Руслан Рябошапка заявлял об отсутствии контакта с иранскими следователями. В середине февраля Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

 

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