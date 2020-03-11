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Суд отпустил боевика «ДНР», охранявшего обломки самолета рейса МН17

11 марта 2020, 21:04

Суд отпустил боевика «ДНР», охранявшего обломки самолета рейса МН17

Суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика «ДНР», охранявшего обломки самолета рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 6 марта.

Прокурор попросил суд освободить подозреваемого и закрыть дело, так как последний способствовал следствию. В частности, бывший боевик сообщил о других участниках подразделения «Народное ополчение Донбасса» и лиц, с которыми он охранял самолет, их общее количество и местоположение.

Следствие установило, что подозреваемый, уроженец Енакиево, прибыл 20 августа 2014 года в село Грабово Донецкой области, вблизи которого был сбит самолет. Там боевики ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурство и охрану блокпоста и места падения гражданского самолета «Boeing 777 Malaysia Airlines Flight». На месте падения самолета он находил личные вещи пассажиров — игрушки, детскую обувь, ноутбук и 11 паспортов. Эти предметы он передал представителям «ДНР», за что получил 25 тысяч российских рублей.

Мужчина покинул ряды боевиков в ноябре того же года и выехал на территорию РФ.

В январе текущего года мужчина обратился в правоохранительные органы по программе СБУ «Вернись домой». В то же время пограничная служба заявляла, что мужчину разоблачили по фотографиям в соцсетях, где он в военной форме с оружием в руках позировал на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Четырем подозреваемым в причастности к сбиванию пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17 грозит пожизненное заключение. После двух первых дней слушаний в судебном процессе объявлен перерыв до 23 марта.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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