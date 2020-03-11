Козак: Контактная группа в течение недели определит списки для обмена и участки для разведения

На заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились в течение недели определить лиц, подлежащих обмену, и новые участки для разведения. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогу встречи Контактной группы, пишет ТАСС.



Отмечается, что Козак выразил надежду на то, что Контактная группа до конца марта примет решение о проведении нового обмена удерживаемыми лицами.



Козак также заявил, что Контактная группа договорилась на следующем заседании принять механизм урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее представитель «ДНР» в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что стороны не пришли к согласию о новых участках для разведения сил на Донбассе.