Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 марта.

Политика

На заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились в течение недели определить лиц, подлежащих обмену, и новые участки для разведения, заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что «формула Штайнмайера» вряд ли появится в украинском законодательства в своем нынешнем виде без доработки.



Разумков заявил, что оценка и компенсация имущества, утраченного во время боевых действий на Донбассе, станут возможны после возвращения территорий под контроль Украины.



Группировка «ДНР» во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы подтвердила удержание 15 человек, которых ищет украинская сторона. В свою очередь, Киев запрашивает 200 человек для обмена.



Представитель «ДНР» в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что стороны не пришли к согласию о новых участках для разведения сил на Донбассе.



Общество



Режим пересечения КПВВ на Донбассе не изменится после решения правительства Украины о введении карантина в стране.



Группировка «ЛНР» объявила о намерении ввести обязательный термометрический контроль на пункте пропуска возле Станицы Луганской в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19.



Суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика «ДНР», охранявшего обломки самолета рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Прокурор попросил суд освободить подозреваемого и закрыть дело, так как последний способствовал следствию.



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