СМИ: Россия и «Л-ДНР» отказались от разведения на Донбассе по секторам

Российская сторона и группировки «Л-ДНР» не поддержали украинское предложение осуществлять разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе по «секторальному принципу». Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в переговорах.



Собеседники издания говорят, что инициатива, которую Владимир Зеленский частично представил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, не принята, поскольку предполагает передачу под контроль украинского правительства не только оккупированных территорий, но заодно и границы с Россией.



Источник издания в российских госструктурах, якобы знающий содержание украинских предложений, пояснил: их суть в том, чтобы дробить на сектора не линию соприкосновения, а отдельные района Донецкой и Луганской областей — от линии фронта и до границы с РФ. «Сектор, после того как его координаты определены, должен быть очищен от всего, что может стрелять, и от всех, кто стреляет. И так от сектора к сектору», — говорится в сообщении.



По его словам, похожее предложение несколько лет назад помощнику президента РФ Владиславу Суркову (уволен указом президента Владимира Путина в прошлом месяце) сделал тогдашний представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако на это не согласились.

11 марта состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.



Стороны договорились в течение недели определить список людей, подлежащих обмену, и новые участки для разведения. Также при ТКГ появится консультативный совет по политическим вопросам. Кроме того, достигнута договоренность по одновременному открытию КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.