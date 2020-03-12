СМИ: Россия и «ЛДНР» отказались от разведения на Донбассе по секторам

Российская сторона и группировки «ЛДНР» не поддержали украинское предложение осуществлять разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе по «секторальному принципу». Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в переговорах.



Собеседники издания говорят, что инициатива, которую Владимир Зеленский частично представил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, не принята, поскольку предполагает передачу под контроль украинского правительства не только оккупированных территорий, но заодно и границы с Россией.



Источник «Ъ» в российских госструктурах, якобы знающий содержание украинских предложений, пояснил: их суть в том, чтобы дробить на сектора не линию соприкосновения, а отдельные района Донецкой и Луганской областей — от линии фронта и до границы с РФ. «Сектор, после того как его координаты определены, должен быть очищен от всего, что может стрелять, и от всех, кто стреляет. И так от сектора к сектору», — говорится в сообщении.



По его словам, похожее предложение несколько лет назад помощнику президента РФ Владиславу Суркову (уволен указом президента Владимира Путина в прошлом месяце) сделал тогдашний представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако на это не согласились.