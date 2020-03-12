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В ОБСЕ подтвердили подрыв на мине двух жителей неподконтрольной Луганщины

12 марта 2020, 09:39

В ОБСЕ подтвердили подрыв на мине двух жителей неподконтрольной Луганщины

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о том, что 1 марта мужчина и женщина получили ранения в результате срабатывания мин вблизи села Николаевка. Из-за ранений мужчине ампутировали правую нога выше колена, а женщине — левую ногу ниже колена. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Супружеская пара рассказала наблюдателям, что они проживают в селе Николаевка, а 1 марта прогуливались неподалеку от берега Северского Донца.

«По их словам, несмотря на то, что в районе установлено много предупреждающих знаков о минной опасности, они гуляли в районе, где таких знаков не было. Женщина наступила на мину и услышала щелчок перед тем, как раздался взрыв, вследствие которого она получила ранение левой ноги», — говорится в сообщении.

Мужчина сообщил, что он пытался пойти позвать на помощь, но также наступил на мину.

По словам супружеской пары, медики скорой помощи не могли зайти на минное поле, поэтому приехали члены вооруженных формирований, которых выносили пострадавших.

«Когда один из членов вооруженных формирований нес раненого мужчину, супружеская пара заметила, как он наступил на что-то, и услышали щелчок перед тем, как этот предмет разорвался, ранив его и других членов вооруженных формирований», — говорится в отчете.

3 марта медперсонал больницы в Луганске сообщил наблюдателям, что 1 марта к ним была доставлена супружеская пара.

В Николаевке две жительницы сообщили, что 1 марта они слышали 3 взрыва и видели, как в район приехала скорая помощь.

В селе команда миссии видела 1 предупреждающий знак о минной опасности в 100 м от дома, где, как сообщалось, проживает пострадавшая супружеская пара.

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