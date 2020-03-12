В Украине нарушителям карантина грозит до трех лет тюрьмы

Нарушителям карантина, введенного 11 марта в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, грозят штрафы или уголовная ответственность. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.



«Правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина из карантина. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности», — отметил советник министра.



Он сообщил, что в частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 УК о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.



Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.



«В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них», — уточнил Апостол.