Кремль заявил, что не изменил позицию по Донбассу после заседания ТКГ

Позиция российских властей по Донбассу не претерпела никаких изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



Вопрос к спикеру Кремля прозвучал в контексте того, что накануне Трехсторонняя контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию на Донбассе.



«Наша позиция хорошо известна, она не претерпевала каких-либо изменений. А вот этот механизм — это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решения проблемы Донбасса», — сказал Песков журналистам.



При этом он не стал отвечать на вопрос о том, кто будет вести переговоры в созданном органе. «Своевременно вся информация вам будет представлена», — добавил Песков.